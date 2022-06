Le bureau faceB est une agence d’architecture lilloise fondée en 2008 par Camille Mourier et Germain Pluvinage. L’enthousiasme de BNP Paribas Immobilier face à leur réflexion sur le mode de travail contemporain dans le cadre du concours « les bureaux de demain » les conduira vers la conception et réalisation d’un immeuble de bureau de 17500 m² à Nanterre, et permettra la création du bureau faceB. Rejoint par une architecte salariée, l’agence est fréquemment enrichie par l’intervention d’architectes, de dessinateurs et perspectivistes amenés à compléter la structure. L’énergie du bureau se déploie aujourd’hui dans la participation aux concours internationaux, appels d'offres publics et réalisation de projets d'échelles diverses allant de la maison particulière aux ensembles collectifs d'importance en passant par des édifices publics à vocation sportive, culturelle ou administrative.

L’architecture envisagée par FaceB est avant tout un souci du contexte, une poésie du détail, une revendication écologique, un engagement politique, et un attachement à l’humain. Il est primordial pour notre bureau de s’engager dans des équipes plurisciplinaires dont les membres partagent ces préoccupations. Chaque projet devient alors un challenge, l’opportunité de s’associer avec des partenaires techniques investis, avec qui le bureau développe, projet après projet, un niveau de compétence très élaboré.