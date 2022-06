Le Studio 45 4 DI développe une activité d'Architecture d'Intérieur et de Design Global lié à la conception d’espaces publics et commerciaux, incluant l’agencement de bureaux, l’étude de la présentation produit et signalétique.

Le domaine d’intervention s’applique aussi au résidentiel, apportant la plus grande importance à l’étude de vie des propriétaires, en proposant des conceptions allant de l’agencement de résidences en constructions neuves, aux rénovations et extensions.

Le studio est également actif dans le domaine du design de mobilier.