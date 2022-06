Un espace est plus qu'une surface, c'est un lieu, un sentiment, une sensation. Unité et cohérence apparaissent grâce aux alignements et soustractions, qui soulignent les moindres détails de ce tout. Durables, naturels, les matériaux se doivent d'être honnêtes. Aux détails raffinés, la perception de l'espace en perspective s'accompagne de beaucoup de lumière, base de chaque projet. La durabilité et l'efficacité de l'énergie sont des évidents.