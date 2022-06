L’agence phdvarchitecture est créée à Bruxelles dans le courant de l’année 2008 par Philibert de Viron. Notre objectif premier est de positionner l’architecture comme moyen d’influencer et de développer le mode de vie. Nous considérons que l’architecture a une certaine responsabilité dans notre quotidien. Nous produisons une architecture qui vise à rééquilibrer le lien entre la nature, l’environnement bâti et l’Homme. Nous croyons en une approche participative des projets et privilégions une architecture responsable et innovante qui s’inscrit dans son époque.