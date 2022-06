Passionné par les arts et l’artisanat, le travail fait-main et la rencontre de l’autre, je vis mon métier de paysagiste comme celui d’un architecte d’extérieur. De la scénographie au choix des matériaux et des plantes, du style campagne en ville aux visions résolument contemporaines du jardin, mon idée est de transformer les espaces en lieux de vie, de plaisirs et de bien-être avec la même idée en tête : vous faire voyager chez vous.