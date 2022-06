Altiplan°architects est une société coopérative dirigée par neuf associés, tous architectes ou ingénieurs-architectes, axée sur les services suivants :

architecture

programmation

gestion de projet

urbanisme

architecture d’intérieur

Nos références couvrent l’ensemble des secteurs que sont les immeubles de bureaux - y compris le « space planning » - les hôtels, les immeubles résidentiels, les écoles, les musées, les institutions de soins, les bâtiments industriels, les centres commerciaux et les équipements sportifs et récréatifs.

Le nom, Altiplan°, est non seulement un clin d’œil à notre métier de planificateurs, mais aussi à l’altitude qu’il faut prendre pour exprimer en une synthèse architecturale significative le programme qui nous est confié.

C’est de ce « point de vue de montagnard » que jaillit l’étincelle créative et artistique qui viendra irradier l’assemblage technique et organisationnel de tout projet. Ce « coup de génie », à la fois intuitif et technique, individuel et collectif, est le difficile privilège de notre art.

En 2007, les sociétés Acte 1 à Liège et ALTIPLAN° fusionnaient, ce qui ajoute à notre présence nationale et une présence affirmée à Liège et en Wallonie, où Acte 1 compte parmi les plus grands bureaux d’architecture wallons.

Notre approche architecturale:

Le développement d’un projet architectural est effectivement une « approche », un processus alimenté par cinq principes fondamentaux, outils d’analyse, qui nous animent :

• S’inscrire dans l’esprit du temps : évitant les effets de mode, l’acte créatif, rôle spécifique de l’architecte, doit être le témoin du temps présent.

• Le respect du lieu et de son histoire : démarche d’humilité lorsque nous nous imprégnons d’un site avec la conscience de ce que peut y apporter notre contribution.

• Concevoir nos interventions dans la durée : au-delà des effets de mode que nous vivons actuellement, la responsabilité des édificateurs est de proposer des projets qui tiennent compte des multiples facettes de la durabilité : remploi de l’existant, recyclage en fin de vie, mise en oeuvre de technologies économes et respectueuses de l’environnement.

• Pragmatisme économique et financier : intégrer ce « nerf de la guerre » est essentiel pour situer la relation avec nos partenaires dans la durée.

• La rigueur technique des études : celle-ci se fonde sur les qualifications et l’expérience de nos collaborateurs, sur la performance de l’outil mis en place et sur les méthodes de travail en équipe que nous avons synthétisées dans une série de processus nous ayant permis d’obtenir la certification ISO 9001.