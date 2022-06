Marion Lucas design a été fondé en 2015.

Spécialisé dans le design de mobilier ,l'agencement d'intérieur, le graphisme et l'illustration, la jeune designer nantaise accompagne particuliers et professionnels dans leurs divers projets.

Formée à l'école de design Nantes Atlantique, elle se forme au sein de studios parisiens : Guillaume Delvigne, Mat&Jewski, ...

Déterminée, discrète et curieuse, Marion, à la rigueur d'une technicienne et la fraicheur d'une passionnée. Influencée par le design scandinave, ses trois mots d'ordre son élégance, décalage et poésie. La manipulation de la matière étant son terrain de jeu favori, elle y associe minutieusement couleur et motif afin d'obtenir des pièces uniques et graphiques. Marion aime suivre rigoureusement toutes les étapes de création, elle passe ainsi d'un univers à l'autre avec une belle adaptation et ne cesse d'apprendre.

Ses collaborations avec des artisans locaux apportent une valeur ajoutée à ses créations.