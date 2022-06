DEV-space est un bureau 'architecture basé à Bruxelles et dirigé par Philippe De Clerck, Julien Deloffre et Yannick Vanhaelen.

DEV-space souhaite s'impliquer dans tout type d'entreprise concernant l'espace, qu'il s'agisse de commandes publiques ou privées, de conception de meubles ou de visions territoriales. Nous disposons pour cela d'un large éventail de compétences et de services, parmi lesquels:



Mobilier: mobilier intégré ou autonome Interieur: optimisation d'agencement / aménagement Scenographie: expositions / évènements culturels

Architecture: résidentielle / commerciale / équipements publics

Espace public: aménagement / place-making / mobilité / payage

Urbanisme: rénovation urbaine / projets de grande échelle

Consultance: stratégie spatiale / identité visuelle architecturale Recherche: vision territoriale / recherche par projet

Nous considérons que notre profession n'est pas liée à quelconque frontière géographique, ayant déjà été actifs en Belgique, France, Italie, Espage, Suisse et au Japon.

Processus de conception

La recherche et l'interaction forment le cœur de notre approche. La paternité d'un projet, bien qu'elle ressorte de la responsabilité de l'architecte, est tout sauf le fruit de son seul labeur. Elle est le résultat de fructueuses collaborations avec les maitres d'ouvrages, experts techniques, consructeurs, artisans... Chaque commande est unique non seulement par con contexte et ses ambitions spatiales, mais aussi par les différents acteurs de la situation, leurs convictions, ambitions et sensibilités, qui sont source d'un dialogue productif et stimulant.

Notre cadre de base s'adapte à chaque situation. Il débute par une réunion exploratoire, sans engagement, lors de laquelle nous définissons l'étendue du projet, l'étendue de notre mission dans ce cadre, et une échelle budgétaire.

Si notre proposition convient, nous définissons les conditions de travail. Chaque projet mène à une contactualisation ad hoc qui non seulement définit les responsabilités respectives, mais établit aussi le processus envisagé: planning, réunions, et délais pour tous types de documents ou d'informations concernant la conception ou la réalisation du projet.

Nous rencontrons avec plaisir préalablement des clients potentiels, afin de s'assurer que notre approche convienne. Vous pouvez nous contacter pour organiser une rencontre de devis et de réflexion, sans frais. Nous parlons couramment anglais, français et néerlandais, et maitrisons l'allemand, le portugais et le polonais.

Merci de nous contacter sur dev@dev-space.eu