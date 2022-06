C'est à plusieurs échelles et dans plusieurs domaines que nous tentons aujourd’hui de travailler. En effet, c'est à notre sens la diversité qui nous permet de nous renouveler et de développer un maximum d'innovations techniques, architecturales et urbanistiques. C'est ainsi que nous travaillons au sein de deux entités différentes selon la taille des projets. M architecture petite entité qui s’attaque à tous les petits projets privé allant du meuble, à la rénovation en passant par de petites extensions, basé sur une réalité du terrain et des projets concrets. D'autre part V.O. entouré d'une équipe plus large et plus variée qui s’attaque à de plus gros projets aux moyen de concours et de marchés publics dans un esprit plus large.