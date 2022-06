ATMOSPHÈRE, ATMOSPHÈRE…. Du 100 % VINTAGE chez Les Chi(n)euses

Boutique sur rue et en ligne

Chineuses de tout temps, dans l’âme et sur le terrain, Dominique et Anne ont décidé en novembre 2013 de changer de cap professionnel et de tout miser sur leur passion commune : la chine ! Comme par le passé, c’est le coup de coeur qui continue à guider leurs choix.

En provenance directe des années 1950-1970, rien que de l’authentique en parfait état

Pour se meubler, s’éclairer, bien s’entourer, Les Chi(n)euses vous proposent un kaléidoscope des matières typiques de cette époque : du teck au scoubidou, du formica au skaï, du rotin au chrome et verre fumé.

Au gré de nos chasses aux trésors vintage, nous présentons :

Pour meubler l’espace de votre home sweet home : table et enfilade scandinaves, secrétaire et bibliothèque Oscar, chaises recouvertes de skaï, bridges élégants et colorés, fauteuils tout confort, tables de salon en version gigogne danoise ou en modèle Astro, coffee table ou plateau de verre à pieds effilés de style Guariche, petits meubles d’appoint tout aussi esthétiques que pratiques, etc.

Pour vous éclairer joyeusement, généreusement ou en toute intimité : la lumière, on adore ! Alors, forcément, elle donne lieu à une large collection de lampadaires, de suspensions et de lampes à poser, aux styles très éclectiques.

Quant à la déco ou l’objet utilitaire : les céramiques côtoient les verres de cuisine, les pendules répondent aux miroirs, les bouteilles scoubidou font bon ménage avec les porte-revues du même acabit, les cendriers sur pied narguent les porte-parapluies, les porte-manteaux se font concurrence, de la patère au vestiaire mural, les globes terrestres lumineux s’invitent à l’heure du thé ou de l’apéro, etc.

Ici on pratique le coup de cœur sans le coup de bambou

Parce que la quête des Chi(n)euses n’est pas systématiquement orientée vers les signatures de designers célèbres et que la politique maison revendique des prix accessibles : les amateurs de vintage s’offrent leurs coups de cœur sans craindre la dérive de leur compte bancaire !