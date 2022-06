J’ai créé l’agence yg-architecte sur un désir de m’investir dans le territoire. La démarche de l’agence est basée sur une réflexion globale autour du projet. Les études architecturales menées sont enrichies par un travail sensible d’analyses et d’interprétations du territoire et des besoins des usagers.

Je vous accompagne et vous conseille sur toutes les phases du projet : études, chiffrage, chantier. A chaque étape, le projet se précise grâce à des échanges réguliers avec vous afin de concevoir un bâtiment qui réponde le mieux à vos besoins, à vos envies.

Mon expérience de 15 années sur différents types de constructions longue vous garantit une qualité des études architecturales et techniques. Dans mon parcours professionnel j’ai développé une démarche environnementale de la construction. Ma méthode s’est enrichie des formations suivies sur la conception bioclimatique, le bâtiment basse consommation, la maison passive. L’objectif est de réaliser un bâtiment performant et cohérent avec son environnement.

Mon exigence du contrôle de réalisation dans les délais impartis vous assure un respect des objectifs qualificatifs et financier une recherche continue sur la qualité et la performance de la construction.