Daisy Da Costa, 27 ans, décoratrice d'intérieur et designer produits, passionnée d'art, de design, et des lieux qui racontent une histoire...

Sensible aux matériaux, aux couleurs,et aux mobiliers... Cela me permet de mettre en scène, et de créer une ambiance unique et originale...

Ma double formation en design produits et espace m'ont appris les bases de la décoration d'intérieur et de la scénographie pendant 3 ans.

J'ai par la suite travaillé pour des agences d'architectures d'intérieur ce qui a renforcé ma vocation.

Aujourd'hui je suis designer décoratrice, et je suis inscrite au RNCP.