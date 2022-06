L'agence SL20 Architecture a été créée par Sylvain Gicquel architecte diplômé par le gouvernement (DPLG).

La volonté de l’agence est de proposer une architecture contemporaine sur-mesure en réponse aux problématiques propres à chaque projet.

Il n’y a donc pas ici d’architecture préconçue, mais une volonté d’avoir un processus de recherche et de réflexion pour chaque construction.

Le fil conducteur du travail est ainsi de rechercher l’adéquation entre vos envies, besoins, possibilités et les contraintes techniques et réglementaires. Nos premiers échanges permettront alors d’identifier et de confronter l’ensemble de ces données.

A partir de cette première synthèse, une ou plusieurs esquisses seront formalisées. Selon le projet et les besoins, les documents produits seront : des croquis, maquettes 3D, estimations, plans, coupes, schémas.

Le projet se précisera alors pas à pas au cours des différentes phases de conception dans la continuité des principes ayants permis de générer l’esquisse : approfondissement du travail des espaces, lumière, matière, fonctionnalité, affinage de l’estimation, contraintes techniques à solutionner.