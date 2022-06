Basée à Mons, H2A – Ingénieur Architecte & Associés est une association d’Ingénieurs Architectes, Architectes et Architectes d’Intérieurs soucieux d’avancer vers un projet commun : une structure interdisciplinaire qui multiplie ses expériences par la diversification de ses projets, une structure humaine, transparente et efficace et au sein de laquelle l’expérience de chacun est un tremplin pour l’évolution de l’équipe.

H2A s’oriente vers la diversité. De l’aménagement intérieur de petits espaces privés, à la réalisation et à la gestion de grands projets publics ou industriels. L’équipe participe volontairement à des défis de différentes enverguresqui couvrent des domaines variés de l’architecture. Conscientisé par les problèmes de surconsommation d’énergie, les collaborateurs de H2A Ir. Architecte & Associés ont mené à bien différents projets pilotes dans le domaine des énergies renouvelables. Citons notamment le Centre de Compétences en Environnement du FOREM INITIALIS de Mons (Award de l’Architecture et de l’Energie en 2005), le Centre de Distribution Logistique de H&M et plus récemment le Palais des Congrès de Mons (Certification VALIDEO – très bien). Ces projets ont permis à H2A de développer des compétences particulières à tous les stades de la conception. H2A est aussi une structure qui s’associe régulièrement avec d’autres bureaux en vue de répondre à des demandes particulières qui font appel à des équipes multidisciplinaires d’envergure dans lesquelles s’inscrit pleinement H2A, tant au niveau national qu’international.

Enfin, H2A a pris part à d’importants projets ayant marqué de leur sceau le développement de Mons et sa Région : Centre Commercial des Grands-Prés, Centre de Formation du Forem Initialis, Digital Innovation Valley (Data Center à Ghlin), Centre de Distribution Logistique de H&M, … et maintenant le Centre des Congrès en association avec le Studio Daniel Libeskind.