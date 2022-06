pssstt.com est une boutique en ligne de mobilier vintage des années

40 à nos jours. Nous sélectionnons des produits de designers connus et inconnus selon nos goûts du moment. Pour chaque pièce, nous nous échinons à retrouver les informations les plus précises en nous basant sur nos connaissances et sur une documentation réunie par nos soins.

Certains objets présentés ont acquis une patine unique que l'on souhaite maintenir en nous limitant à entretenir les vernis et les bois.