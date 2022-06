Nicolas Cognard, paysagiste DPLG polyvalent bénéficie de 10 années d’expérience en tant que chef de projet pour les phases allant du diagnostic au suivi de chantier (DIA à AOR). Il exerce en profession libérale et consacre la presque totalité de son activité à la maîtrise d’oeuvre. Inscrit à la Fédération Française du Paysage depuis le début de son activité.

Au travers de ma pratique du métier de Paysagiste je mets en avant certains principes :

•La connaissance du site : Avant toute chose, se rendre sur place pour appréhender le terrain. C’est grâce à la bonne connaissance du terrain qu’il est possible de faire de bons choix pour l’aménagement de l’espace. Les « bonnes intentions de projet » ne viennent pas seules, elles se structurent au travers des points forts et des contraintes du site. •L’écoute des utilisateurs des lieux et la prise en compte de l’humain : Durant ces visites de site, il est essentiel d’interroger les personnes qui le fréquentent. C’est en considérant leurs habitudes et leurs attentes qu’il est possible de s’assurer de l’acceptation du projet. Je ne conçois pas de projet sans prendre en compte les pratiques actuelles et à venir. Je m’attache à défendre tout d’abord le sens et la fonctionnalité du site. •Apporter des réponses simples et sensibles : Dans cette société où l’apparence prend le pas sur le sens des actions, je milite pour apporter des réponses simples. Choisir l’esthétique de l’efficacité et de la simplicité plutôt que de la surabondance et du tape à l’œil. Ce parti pris passe par une attention particulière sur le nivellement et le choix de matériaux sobres : bois, béton, produit modulaire ou préfabriqué. Pour cela, je tiens régulièrement à jour une bibliothèque de produits et de matériaux. •L’engagement environnemental : Très tôt j’ai été sensibilisé aux questions environnementales et je suis régulièrement l’activité des associations écologistes. Cette démarche personnelle se retrouve naturellement dans mon travail. •Une démarche qualitative du métier de paysagiste concepteur : Les règlementations et les techniques évoluent de jour en jour. La démarche de paysagiste faisant appelle d’une part, aux techniques de la construction, je dispose à l’Agence d’un abonnement aux classeurs DEKRA « Espaces extérieurs » et d’autre part, aux techniques de plantation. Je suis également adhérent au centre technique PLANTE et CITÉ qui consolide mes connaissances dans le domaine du végétal et de l’expérimentation. Ces documentations me permettent de me tenir informé en temps réel sur les nouvelles normes et les recommandations liées aux aménagements des espaces publics.