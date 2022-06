Les aménagements du stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne, ceux du siège de la région Rhône-Alpes, Marseille Provence 2013, le G20 à Cannes, Paris Plage, le Musée d’Art moderne et contemporain d’Alger (huit expositions réalisées entre 2007 et 2008), la Biennale Internationale Design de Saint-Étienne, des expositions historiques (Nanterre et les Parisii, 2008), la conception de scénographies hôtelières (hôtel du Golf, hôtel Terminus), des espaces événementiels, de nombreuses collaborations avec IKEA France depuis 2004 et la SA Paul Ricard depuis 2010.L’Atelier Tourette & Goux aborde toutes les problématiques d’espace générées par l’architecture, l’urbanisme. La scénographie, la muséographie, le design d’espace sont nos activités, disciplines complexes et rigoureuses, qui nous propulsent d’un environnement culturel à un autre. Leur point commun à tous, c’est l’usage et l’usager, il est le centre de nos préoccupations.