COLORIS aime redonner vie aux objets, les détourner ou les

réinterpréter à travers des créations uniques et contemporaines, dans un esprit éco-friendly.

Fils à coudre, fils électriques, ficelle à guinder, elle coud, assemble, monte des luminaires et tapisse des sièges oubliés.

Elle adore dénicher des pièces uniques. La chine et le recyclage sont ses matières premières et ses sources d’inspiration.

C’est dans une démarche d’éco-création qu’elle se fournit également auprès d’une association lyonnaise qui collecte le surplus des industries textiles locales, dont la soie.

Les chaises, banquettes et fauteuils vintages sont soigneusement

restaurés et réveillés avec des textiles et des couleurs d’aujourd’hui.

La famille des coussins et plaids se décline en série limitée , et les motifs pochoirs qui les accompagnent, sont tous réalisés à la main.

Toutes les créations de COLORIS sont réalisées à Lyon, dans son atelier show-room situé à la Croix-Rousse.