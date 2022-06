Basée à Courbevoie, Benji Paysage est une entreprise spécialisée dans la création et l'entretien de jardins et terrasses.

Crée par Benjamin Colombero, paysagiste diplomé de l’Ecole Supérieure d’Architecture des Jardins et des Paysages de Paris. L'entreprise vous propose des créations originales, pour transformer, autour de dialogues constructifs, votre espace de vie extérieure en un lieu naturel, esthétique et fonctionnel. Définissez votre budget et choisissez votre ambiance personnalisée.