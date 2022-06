Photographe professionnel depuis 1986, j’ai travaillé 6 années dans une société de communication audiovisuelle et 5 années au sein du quotidien « Ouest France » Indépendant depuis 1993, je réalise des photos ; publicitaires ; en studio ou sur site ; Aériennes et des reportages pour la presse magazine, je collabore aussi depuis avec de nombreux titres principalement dans l’architecture et la décoration et aussi pour de nombreux architectes ; constructeurs & fabricants de matériaux.