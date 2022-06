MOA architecture a été créée par Julien Monfort en 2000. Laure Pantel le rejoint en 2004. Ensemble il fonde la SARL MOA architecture en 2011.

Notre agence travaille sur tout type de projets : Maisons individuelles, Equipements, Bureaux, Projets urbains, Mobiliers. Cette diversité permet de stimuler notre esprit créateur, bâtisseur. Architectes, urbanistes et designers, nous réfléchissons le projet à toutes les échelles afin de garder une démarche cohérente et globale. Nous considérons que l’architecture est un process. Chaque projet est unique et engendre de nouvelles questions, de nouveaux choix architecturaux. Pour confronter les questions d’échelle, de programme et de site, nous avons installé au sein de l’agence un laboratoire de recherche. Nous accueillons les meilleurs élèments, futurs ou jeunes diplômés d’architecture, formés par Julien Monfort et Laure Pantel, tous deux enseignants à l’Ecole d’architecture de Marseille Luminy. Cet atelier nous permet d’approfondir nos recherches théoriques tout en donnant un meilleur dynamisme à l’agence.

Nos projets sont suivis par Julien Monfort et Laure Pantel, architectes gérants de l’agence, ainsi que Marie Brosch Parez et Christophe Piqué, architectes chef de projet.