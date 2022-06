L’atelier d’architecture FORMa* ce sont Benoit Nis et Julien Renaux, architectes associés. Notre atelier est implanté à Bruxelles (Uccle).

Nous prônons un mode de travail quasi organique dans le sens où le projet naît de la rencontre entre un maître d’ouvrage, un lieu et…un architecte. Le projet final est la résultante d’une relation sincère et profonde entre ces trois acteurs.

A l’écoute et observateur pour tenter de comprendre, analytique et objectif afin d’identifier les besoins, les envies, les contraintes et le potentiel, nous amenons le projet à maturité.

Nous utilisons un langage volumétrique à la fois contemporain et intemporel, perpétuellement à la recherche de la justesse de l’intervention.

Dédié à l’utilisateur, le projet est libéré de l’accessoire afin de donner libre cours à la vie. Tendre à l’essentiel nous permet d’offrir une architecture généreuse, indépendamment de l’échelle, du budget ou de l’affectation du projet.