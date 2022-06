Créée le 02 mai 2001, l’Autre Fabrique est une S.A.R.L. d’architecture inscrite au tableau de l’Ordre des Architectes.

Elle est dirigée par Jean-Pascal Crouzet, architecte Dplg, précédemment Directeur de projets Associé de Studios Architecture à Paris de 1991 à 2000 et chef de projet de l’agence Degrès et Grades à Cayenne, Guyane de 1989 à 1991.

COMPÉTENCES

Fort d’une expérience internationale, acquise auprès de clients réputés et exigeants, lautrefabrique propose la gamme complète des services architecturaux.

Formée à la démarche environnementale, elle propose une approche pragmatique favorisant les dispositifs simples privilégiant le bon sens, que ce soit en marchés publics ou privés.

Les domaines et échelles d’interventions de lautrefabrique sont diversifiés et permettent d’exprimer une architecture contextualisée selon la géographie des projets et des programmes.

Les projets locaux consistent principalement en des restructurations et réhabilitations de bâtiments anciens publics ou privés.

Ceux réalisés au Moyen Orient concernent soit des bâtiments neufs soit des architectures d’intérieur répondant à des programmes à image de marque forte, projets pour lesquels l’expression de la fonctionnalité, de l’ergonomie, de la communication et du merchandising passe par un design rigoureux de l’ensemble de ses constituants.

COMPLÉMENTARITÉ

Convaincue que la confrontation de visions et d’expériences différentes est bénéfique aux projets, lautrefabrique associe à ses compétences et sa sensibilité, celles d’ingénieurs, de designers, de paysagistes, ou d’éclairagistes.

L’utilisation des dernières technologies informatiques lui permet de produire et de communiquer pendant toutes les phases du projet avec ses clients et ses partenaires.

Cette mise en commun des compétences favorise la définition objective de la solution la mieux adaptée aux besoins de ses clients et la réponse adéquate aux spécificités de leur projet.

INTERACTIVITÉ

lautrefabrique encourage fortement la contribution et l’implication des maîtres d’ouvrage et des utilisateurs pendant toute la durée du projet.

Sa méthodologie de travail structurée et participative permet d’impliquer aussi bien les utilisateurs finaux que les consultants pendant les phases de programmation et de conception.

Dans un premier temps, le Maître d’ouvrage est au cœur de l’élaboration du concept de base et la définition des besoins fonctionnels.

Ensuite, ses directives sont enrichies et étayées par la contribution continue de toute l’équipe dans le développement du projet.

RÉACTIVITÉ

La flexibilité de lautrefabrique lui permet de s’adapter à chaque taille de projet et de garder des relations simples et directes avec ses clients. Cette souplesse induit une disponibilité de tous les instants et une grande rapidité d’intervention.

Grâce à un réseau de partenaires et de consultants, lautrefabrique sait mobiliser les moyens de production nécessaires pour répondre aux contraintes des plannings les plus tendus.