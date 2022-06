Agence d’architecture installée en 2008 à Saint Jean de Maurienne en Savoie, créée par Marie Gamelon-Viallet architecte dplg, diplômée de l’ENSA Paris-la Villette en 2003.

Nous proposons à travers nos différentes missions une vision globale du projet.

Nos domaines d’interventions se diversifient au fil du temps, selon les opportunités. Les types de projets sont divers : maisons ossature bois, hangars métalliques, hôtellerie, petits collectifs, commerces, bureaux, musées. De par notre implantation, nous sommes à même de répondre aux contraintes du milieu de la montagne (construction dans la pente, contraintes climatiques, recherche de la meilleure orientation, etc…), et également du milieu urbain (patrimoine ancien, respect des contraintes, etc…).



De par notre sensibilité au patrimoine, notre architecture est à la recherche permanente d’un dialogue avec l’existant. Les projets sont donc adaptés à chaque lieu, en mimétisme ou créant une architecture contemporaine pour mettre en valeur le bâti. De la rénovation intérieure à la gestion de projets plus importants, nous développons notre propre philosophie. A la recherche d’une architecture respectueuse de son environnement et de l’environnement.

Nous intégrons également une démarche environnementale au sein de chaque projet. De par nos formations professionnelles (ordre des architectes, cndb, asder), nos diverses rencontres et nos voyages d’études (caue, en interne), nous développons nos connaissances et ouvrons notre regard sur différents points de vue. Cela nous permet d’être plus réactifs suite aux demandes de nos maîtres d’ouvrages et leur proposer un projet sur mesure (choix du mode constructif approprié et innovation, recherche bioclimatique et thermique, isolation renforcée, matériaux naturels et écologiques, etc…).