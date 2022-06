Notre agence a pour vocation la conception et la réalisation de projets dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de l’ingénierie du bâtiment.

La S.A.R.L. AIR Architecture au capital de 10 000 € est née le 3 mai 2000 du groupement de deux Architectes indépendants, dont Philippe RASCLE.

Se sont ensuite intégrés à l’équipe en tant qu’associés en 2002, Yann PRIOUT Architecte ENSAIS et Thierry BRUN, Ingénieur Prescripteur, et en 2008 Marie ROUSSEAU Architecte HMONP.

L’histoire et le parcours des architectes de l’agence sont jalonnés d’expériences diverses. Les méthodes de travail de chaque architecte en profession libérale ont été mises en commun dans le cadre d’un travail en groupe selon un mode de fonctionnement transversal.

En effet la réussite des prestations intellectuelles dépend bien évidemment des compétences de l'équipe en matière de créativité mais aussi en matière de rigueur de production.

L'organisation de l’agence s’inscrit dans une démarche qualité, dont le principe fondateur est, au delà du travail de synthèse des méthodes, d’obtenir la satisfaction du maître d'ouvrage.

Sensibilisée par l’impact environnemental de la croissance des zones urbaines, l’agence est fortement impliquée dans une logique de développement durable. Cette approche volontariste est pour nous avant tout une question de bon sens plutôt qu’une contrainte muselant l’expression architecturale.

Grâce à notre organisation et aux compétences de l’équipe, l’agence traite des missions variées en taille et en type de programme. Notre large champ d’intervention nous permet d’aborder des problématiques diverses et de capitaliser des expériences multiples.

Nos réponses architecturales sont réalisées en collaboration avec des partenaires compétents dans un souci d'efficacité et pérennité. Ceux-ci sont étroitement impliqués dés l'élaboration des esquisses pour mener un projet a son terme et répondre au mieux aux attentes du maître d'ouvrage.