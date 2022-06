L'Atelier NAOM* : Fabricant de formes

* Nouveaux Architectes Of Marseille

Les personnalités singulières aux talents variés de l'Atelier NAOM se réunissent autour d'une même passion : l'art de la forme et de la matière au service d'une architecture singulière et créative.

Plaçant le regard artistique au coeur du processus de conception, notre atelier porte les valeurs des savoirs-faire particuliers et s'entoure de techniciens de la matière, compagnons et artistes de talent, pour créer des ouvrages uniques, ergonomiques et de grande qualité. Soutenus par nos clients privés et publics, unis dans cet éloge du sensible, nous nous attelons chaque jour avec ardeur à cette vocation qu'est la poétisation du quotidien.