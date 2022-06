L’architecture, une pratique.

Sous la direction d’Adrien Champsaur, l’agence Adrien Champsaur architecture et associés consolide son assise en marchés et équipements publics et poursuit son développement sur de nouveaux secteurs (Tertiaire, hotellerie, grands équipements…). UNIC revendique une architecture «adaptée», associée à l’absolution des contraintes, associée au site, à l’usage et à l’humain; une architecture citoyenne, attentive aux dimensions politiques, sociologiques et économiques, détachée des contraintes opératoires, des questions de style et des doctrines. Cette démarche s’inscrit dans un processus sensible en lien direct avec le réel, ses variations, ses évolutions. Elle vise à articuler les désirs et les possibles avec l’ambition de réunir dans un même objet l’émotion et le réel.