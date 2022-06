Nature Béton : l'élégance de l'essentiel

Design exclusif, minérales et intemporelles, découvrez nos créations de mobilier durable aux lignes épurées et aux finitions soignées pour l'intérieur et l'extérieur, alliant bois massif ou acier inox au béton fibré à ultra haute performances (Ductal) au meilleur rapport qualité/prix.

Nous proposons également des lignes variées de pots, bacs et jardinière en béton fibré allégé, les plus légères et durables (non-gélif) du marché.

Notre atelier de 500 m² se situe à Erquy dans les Cotes d'Armor

Nous fabriquons du mobilier, plans de travail, pots, jardinières et toute réalisation sur mesure en béton (uniquement en vrai béton 100% minéral, pas d'enduit spatulé qui se raye facilement et qui vieillit mal).

Nous réalisons également des sols en béton ciré.

Une longueur d'avance dans la technologie

Notre expérience de plus de 20 ans dans le béton et notamment dans les bétons fibrés à ultra-haute performance nous permet de vous proposer des produits au meilleur rapport qualité/prix du marché.

Nous avons sélectionné les meilleurs produits de protection antitâches pour l'intérieur et l'extérieur.

Nous travaillons en partenariat avec de ferroniers et des ébénistes sélectionnés pour leur savoir-faire et leurs finitions irréprochables.

Consoles, mur végétal, plaques de cheminée, il n'y a pas de limites à l'utilisation du béton dans votre déco. Alors bétonnez en toute impunité!

N'hésitez pas à nous contacter (contact@naturebeton.fr ou 06 80 31 37 62) pour toute précison ou nous soumettre vos projets sur mesure.

Expéditions dans toute l'Europe avec transporteur spécialisé.