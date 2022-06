Le bureau fut fondé en 1998 par l’architecte Emmanuel Bouffioux rejoint à sa tête trois années plus

tard par l’architecte Juan Ochogavia. Le bureau travaille sur une variété de projets couvrant tous les secteurs de la construction, la maison unifamiliale, les ensembles de logements, les bureaux et les bâtiments d’utilité publique, et ce aussi bien en construction neuve qu’en rénovation. L’équipe pluridisciplinaire qui compose le bureau nous permet d’aborder chaque projet de façon enthousiaste, créative et innovante.

Le bureau se compose de 9 personnes spécialisées dans le domaine de la construction ayant acquis une connaissance approfondie, basée sur l’expérience et l’envie de perfectionnement. Cette équipe est composée d’architectes et d’un technicien en bâtiment. L’expérience acquise durant ces années liée à la qualité des membres de l’équipe nous permet d’offrir sur chaque projet une solution novatrice, techniquement aboutie et empreinte d’une architecture contemporaine plaçant l’homme et ses besoins au centre du processus de création – construction.

Tout nouveau projet consiste en la recherche de solutions répondant au mieux aux besoins du client et au contexte environnant. Chaque projet est analysé sous son aspect culturel, son positionnement dans l’espace et dans le temps. Cette démarche donne pour chaque projet une réponse architecturale unique et un caractère spécifique.