Atelier est préféré à bureau pour exprimer l’approche artistique guidant ses travaux. Plus qu’un métier, l’architecture est une passion de l’art dans la rencontre de l’autre. Les bases d'une complicité nécessaire, dans une recherche incessante du juste milieu entre les désirs du maître de l’ouvrage et la patte de l’atelier. Le projet final intègre aussi des influences étrangères, par les lectures de l'atelier, ses voyages, ses expériences. Tout comme le font les concours, propices à la découverte, à la formation, à l’innovation.

Habitations unifamiliales et immeubles, restaurations et transformations, projets industriels et commerciaux, écoles et autres centres thérapeutiques, expertises, ... retour sur quelques dates-clefs. En 1975 l'atelier d'architecture jean-paul mathen s'installe à Corbais. Qu'il ne quittera plus. 1986, déménagement, et l'atelier débute ses projets collectifs. 2008 voit la création de l'atelier d'architecture mathen, père et fils, dont les bureaux s'agrandissent en 2013.

jean-paul mathen : ir arch. UCL, expertises judiciaires et privées

jean-christophe mathen : ir arch. UCL

ester badillo : architecte, Madrid (ES)

luisa marques : architecte, Coimbra (PT)

xavier denonne : architecte, Bruxelles

margaux vandeput : architecte, Bruxelles

bénédicte delaunois : master en communication-RP UCL

sylvie bailly : secrétaire de direction