Formée à l’Ecole Boulle et en histoire de l’Art, je suis décoratrice

d’intérieur et ensemblière pour le cinéma. Membre de l’UFDI: Union Francophone des Décorateurs et Décoratrices d’Intérieur.

J’aime le mélange des styles, de tous les styles…parfois inattendus. Pour moi l’important est de donner une âme à un intérieur plus qu’un style aux décors.

Mon expérience d’Expert en objets d’art pour les compagnies d’assurance depuis une dizaine d’années et ma connaissance du marché de l’Art me permettent d’avoir un œil averti sur l’authenticité et la valeur d’un bien. Je suis une chineuse!

Décoratrice spécialisée en aménagement C.H.R (Café, Hôtel, Restaurant) et E.R.P.

L’Agence est basée à Paris et à Uzès.

Un lieu à votre image, avec une authenticité, un univers… C’est ce que je vous propose!