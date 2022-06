Spécialiste de l'inox et de l'art de vivre à l'extérieur, HAPPINOX conçoit, en collaboration avec la designer, Aurélie Legrand, du mobilier outdoor haut de gamme en accord avec les exigences du milieu extérieur. Les produits réalisés en inox brossé 304L ou 316L électro-poli ou non, se déclinent en trois gammes : tables basses brasero, chariots et séchoirs.

Concepteur et fabricant, Happinox propose aussi son savoir faire et ses moyens de fabrication pour tous types de projets associant ou non l'inox à d'autres matériaux.