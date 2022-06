"L'Atelier Sompairac Architectes existe depuis une trentaine d'années. Son activité s'est concrétisée dans une première période par la réalisation d'expositions temporaires ainsi que de nombreuses études sur le patrimoine et les espaces publics; puis leur ont succédé différentes réalisations permanentes, ainsi que différentes études de programmation dans de nombreuses régions françaises.

Aujourd'hui, l'agence continue son expérience de scénographie, (élargie aux jardins), poursuit son activité de réhabilitation d'espaces publics, musées et centre d'interprétation et s'ouvre sur d'autres équipements liés au sport, au transport ou au tourisme. Nous travaillons essentiellement dans le cadre de la commande publique et de ses concours. Mais aimons aussi les petites ou les plus grandes opérations privées. La plus grande exigence esthétique et constructive nourrit tous ces projets ; la plus grande attention aux publics aussi. Produire des lieux pour les visiteurs, les voyageurs, les utilisateurs ou les baigneurs. Produire aussi un lieu de vie pour les oeuvres de l'humanité, telle est notre ambition (démesurée). Nous voudrions essayer de servir la beauté et l'intelligence des choses du monde." Arnaud Sompairac