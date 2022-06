J'ai étudié l'architecture à Paris. A mon compte depuis 2007 après avoir passé plus de dix ans à exercer mon métier dans plusieurs agences à Paris, je suis installée à Grenoble depuis 2009.

Mes principaux projets ont été essentiellement privés. Ces expériences dans la rénovation de logements n’excluent pas une certaine maîtrise et connaissance des caractéristiques techniques. En effet, si nécessaire, ces rénovations intérieures ont entrainées des modifications structurelles importantes. Elles ont été de plus, l'occasion de réfléchir à l’espace en partant de l'intérieur d'un bâtiment et non pas à partir de la façade.

En transformant un lieu contraint pour le rendre le plus lisible et le plus lumineux possible, on se concentre davantage sur l’essentiel: l’usage et le bien être de ceux qui utilisent cet espace.