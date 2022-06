Ayant réalisé de nombreux jardins depuis plus de 10 ans sur la Côte d'Azur, mon savoir-faire m'a été transmis par tradition familiale, ce qui m'a permis de grandir au contact de la nature. Puisant mon inspiration esthétique dans les voyages, la poésie et les arts en général, j'ai développé une sensibilité et une créativité toutes deux bien personnelles. J'attache le plus grand soin aux harmonies des paysages que je façonne. L'équilibre entre forme et couleurs, entre l'existant et le nouveau, entre l'extravagant et l'épure, entre la nature et les fantasmes.