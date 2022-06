Kidivist est un jeune label dédié aux enfants, basé à Berlin et crée en 2011 par une architecte française. Anne a fabriqué son premier mobile pour son fils né en 2011. Après des recherches infructueuses pour trouver un mobile à la fois poétique et délicat, elle décida de la confectionner elle-même.

Avec une sensibilité architecturale, elle crée des structures filigranes, délicates et équilibrées auxquelles sont suspendus des animaux en papier plié.

Après de nombreux retours positifs sur son travail par son entourage, elle décide d'ouvrir sa propre boutique en ligne et vend désormais ses mobiles aux quatre coins du monde (Europe, USA, Canada, Japon...). Chaque mobile est fabriqué individuellement à la main dans son atelier berlinois et emballé avec soin avant d'être envoyé quelque-part dans le monde. Une attention toute particulière est attachée aux matériaux utilisés et aux détails.