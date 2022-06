SOY ARCHITECTURE est l'association de deux architectes DPLG passionnés et investis.

Deux visages, deux parcours, deux approches architecturales différentes mais complémentaires font de notre agence un mélange subtil et acidulé entre créativité, compétences techniques et réflexion environnementale.

Notre agence est un lieu de production atypique et diversifiée qui questionne sans cesse l’existant afin de répondre aux enjeux architecturaux modernes.

Notre activité s’articule à la confluence de commandes publiques ou privées :

- Habitat collectif ou individuel (création de villa, extension ou surélévation de maison individuelle, réhabilitation d’appartements, rénovation d’immeubles, etc.),

- Programme tertiaire (bureaux, commerce, franchise, aménagement industriel, etc.),

- Design mobilier.

Nos projets d'inspiration contemporaine et méditerranéenne se développent en fonction des problématiques et besoins spécifiques de nos clients. Épure des formes, rationalisation des espaces, affranchissement des frontières entre intérieur et extérieur, conception de mobilier sur mesure, déterminent les axes de recherche principaux de notre activité.

Nous travaillons également en association étroite avec des institutions pour l’éradication de l’habitat indigne en centre urbain. Notre mission a pour objet la réhabilitation complète d’immeubles en état de péril à travers la réalisation de programmes de logements sociaux.

Nos compétences transversales et pluridisciplinaires nous permettent de mener à terme l’ensemble de vos projets dans les domaines de l’Architecture, l’aménagement intérieur et le design mobilier.