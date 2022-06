Agence d’architecture en Ardèche (entre Valence et Privas), crée en 2007 par François Mas, Architecte D.P.L.G. (Diplômé en 1996) , créateur d’architecture contemporaine et de bio construction. Une attention particulière est portée sur l’insertion du bâti dans le paysage, son implantation et orientation sur le terrain. (volumétrie, ouvertures, couleurs) Très soucieux des démarches environnementales, les projets réalisés se veulent économes en énergie, le confort d’été et d’hiver est étudié sur chacun. Une démarche de chauffage solaire passif (orientations, positionnement des ouvertures, agencement des pièces, serre, mur trombe, etc..) peut faire partie intégrante de chaque étude. Les bâtiments sont équipés de préférence avec des énergies renouvelables (bois énergie, solaire, pompes à chaleur, etc.) et peuvent intégrer un système de récupération des eaux pluviales. L’assainissement et la ventilation naturelle sont des orientations réfléchies. (puits canadiens, ventilations hautes et basses) Vos réalisations sont pensées dans un esprit simple, tous les éléments les constituant sont respectueux du bien être de l’homme, les effets de décoration inutiles et coûteux sont évités (corniches, bandeaux, placages, etc.) L’agence n’est pas spécialisée dans un mode de construction particulier, les projets peuvent être en briques de terre cuite, ossatures bois, bétons, métal, verre…Construction neuve ou extension ou réhabilitation

Services La société a pour objet que l’exercice de la profession d’architecte et d’urbaniste et en particulier de la fonction de maître d’oeuvre et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace. Lieux d’activités LES OLLIERES SUR EYRIEUX Adresse PLACE DE L'EGLISE

07360 Les Ollieres Sur Eyrieux

France

+33-953863405 www.atelierdugrandtilleul.fr