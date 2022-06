Le Cabinet AERTS a été créé en 2001 par Olivier AERTS, architecte d'intérieur diplômé, en 1991, de l'école Saint-Luc de Tournai.(Belgique)

Certifié OPQAI et membre CFAI N°855.

Nous conjuguons chaque jour talents et compétences pour imaginer et concevoir des aménagements d'espaces uniques.

Attentifs et à l'écoute de vos attentes, nous créons et optimisons vos espaces. A chaque projet, nous insufflons la dose de créativité nécessaire à l'établissement d'un équilibre entre technique et esthétique, fonction et évolution, individu et collectivité.

Par l'imagination d'agencements nouveaux, de concepts simples et efficaces, par le choix d'un mobilier spécifique, de matériaux, de couleurs, et de formes; nous dynamisons votre espace professionnel et générons le climat idéal respectant une dimension essentielle : l'image et l'identité.