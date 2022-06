Spécialisée dans les jardins, les terrasses et les patios pour particuliers, je suis là pour mettre en scène vos paysages et réaliser vos envies les plus fortes. Ma spécificité est l’écoute de mes clients, le sur-mesure « haute couture » et une capacité à concevoir des espaces à vivre qui vous ressemblent.

J’offre une gamme de services allant du conseil à la conception et je sélectionne les entrepreneurs pour la réalisation de votre jardin avec un suivi de chantier.

Basée à Paris et à Senonches (Eure-et-Loir), je travaille également partout en France.