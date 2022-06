Dominique CIAMARONE né à Lyon en juillet 1959, c’est en 1981 qu’il découvre la Marqueterie.

De là une véritable passion est née. Un défi technique pour un autodidacte, conquis par le bois et ses variétés infinies il met au point sa propre technique (technique au bistouri). Des éclats de vie et de lumière découpés en petits élément de bois précieux et naturels sont regroupés par une main experte de l’artiste dans une peinture allégorique extraordinaire. Il maîtrise vite une finesse dans ses sujets avec une expression artistique émouvante ou les tableaux de marqueterie sont les plus aboutis dans ce domaine. Il exposera dès 1983 ses premières œuvres et elles évolueront avec sa palette de bois de plus en plus importante. Une quête en France comme à l’étranger. Des bois exotiques aux multiples loupes enrichissent ses tableaux de marqueterie aussi bien figuratifs que contemporains. Par sa persévérance et sa détermination il obtiendra en 1990 le titre de « Meilleur Ouvrier de France »

Les marqueteries d’art de Dominique CIAMARONE rendent hommage à la nature, un voyage dans le bois hallucinant et troublant vous séduiront par sa qualité technique, sa diversité et son originalité !!!!

Il est aussi l’auteur de deux livres « Modèles de Marqueterie » et « les oiseaux » dans les éditions Vial.