Propriété légale

Larabota propose une sélection de « pépites » vintage (coups de cœur) mais aussi du mobilier ou décoration transformé, rénové et/ou customisé (section « upcycling »).

Tous les objets sur le site sont d'occasion. Même si les articles font l'objet d'une sélection minutieuse, d'une rénovation et pour certains d'une customisation, ces articles sont relativement anciens. Il sera précisé pour chaque article son état général et ses éventuels défauts. Les articles comportent, même après une restauration soigneuse, des traces d’usure laissées par le temps, d’où leur charme, sont vendus en l’état et ce sans aucune garantie. Les photographies n’ont pas de valeur contractuelle. Nous nous assurons qu’elles soient le plus fidèles possibles. Enfin, il faut savoir que certains articles vendus ne répondent plus aux normes de sécurité en vigueur aujourd'hui et peuvent présenter un risque dans un cadre autre que la décoration. LaRabota ne peut être non plus tenu responsable en cas de problème survenant après l'achat de l'objet ou du meuble. Une fois l'objet acheté, il en va de votre utilisation et donc de votre responsabilité. CGV Les conditions sont consultables à tout moment. Par conséquent, le client reconnait avoir pris connaissance, au moment de la passation de sa commande, des conditions particulières de vente énoncées et déclare les accepter sans réserve. LaRabota se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales de vente à tout moment. Les conditions générales de vente modifiées seront applicables à compter de leur mise à disposition sur le site. PRIX Les prix figurant sur le site sont des prix HT (TVA non applicable, art 293 B du CGI). LaRabota en sa qualité d'auto-entrepreneur n'est pas assujetti à la TVA. Les prix de nos produits sont indiqués en Euros € hors participation aux frais d’envoi. Toutes les commandes, quelles que soit leurs origines, sont payables en Euros. LaRabota se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Les produits sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement des commandes sous réserve de disponibilité. Après avoir rempli l’ordre d’achat et avant paiement, l’identification du produit sera présentée au client, ainsi que le prix total de la commande (frais d’envoi compris). VALIDATION DE LA COMMANDE Le processus de commande et de validation de commande comporte plusieurs étapes aux cours desquelles le client doit valider un récapitulatif détaillé de la commande. En cliquant sur le bouton ACHETER, lors du paiement, le client confirme la commande et déclare accepter l'intégralité des présentes conditions générales de vente. Cette confirmation ainsi que l'ensemble des données informatiques enregistrées par LaRabota sont considérées comme valant preuve des transactions. Elle vaudra également signature et, par conséquent, acceptation des dites transactions. LaRabota adressera au client par e-mail un accusé de réception, ainsi qu’un récapitulatif, de la commande effectuée. LaRabota se réserve le droit de refuser toute commande d'un client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure. Les informations énoncées par l'acheteur, lors de la prise de commande engagent celui-ci : en cas d'erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire, LaRabota ne saurait être tenu responsable de l'impossibilité dans laquelle il pourrait se trouver, de livrer le produit. ARTICLES Les articles présentés dans la section « upcycling » sont les créations de LaRabota qui s'est efforcé de montrer les couleurs des articles de façon que celles-ci soient le plus proches possibles de la réalité. Cependant, la couleur des articles qui apparaît à l'écran peut changer en fonction de la qualité du moniteur de l’ordinateur utilisé par le client, c'est pourquoi LaRabota ne peut garantir que les couleurs apparaissant sur le dit écran correspondent exactement aux couleurs réelles des articles présentés. DISPONIBILITE DES ARTICLES Nos offres de produits sont proposées dans la limite de nos stocks disponibles. Si en dépit de la vigilance de LaRabota, des produits s'avéraient indisponibles après passation par le client, de sa commande, celui-ci en serait informé par e-mail ou par courrier dans les meilleurs délais. Le client pourra alors demander l'annulation ou l'échange de sa commande en écrivant à : larobata@outlook.com LIVRAISON - Si c'est un petit article : l'envoi se fait par colis (nous préciser l'adresse de livraison par mail). Sinon : - Le retrait sur place : remise en mains propres à CRETEIL. Le retrait se fait sur rendez-vous suivant nos disponibilités communes. - Livraison par nos soins : possibilité de vous livrer le ou les articles à certaines destinations. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, envoyez nous un mail avec votre adresse et nous définirons si la livraison par nos soins est envisageable, son coût ainsi que le délai. - Livraison par transporteur : si la livraison par nos soins n'est pas envisageable, nous envoyer un mail avec votre adresse pour nous permettre de vous communiquer les coordonnées de la société se chargeant du transport, son coût ainsi que le délai de livraison. Assurez-vous avant de commander, que le meuble peut passer par vos portes et cages d’escaliers afin d’éviter tout désagrément. Dès réception du paiement du client, la commande sera traitée dans les meilleurs délais. La livraison s'effectue à l'adresse indiquée par le client lors de sa commande. Tous nos articles sont livrés en France et à l'étranger par la Poste Française. Les délais de livraison peuvent varier selon la zone géographique de livraison des articles. La livraison se fait au pied de votre immeuble/maison, la manutention à l’intérieur de votre domicile n’est pas prévue dans la prestation de livraison. LaRabota décline toute responsabilité en cas de délai de livraison trop important du fait des services postaux, ainsi qu’en cas de perte des produits commandés ou de grève. Les colis sont envoyés en colis suivis ou format lettre. Le prix varie selon le poids du colis (tarifs en vigueur de La Poste). Le client en sera informé lors du processus de commande. Pour une livraison hors de la France, les éventuels droits de douane, TVA ou autres taxes dues à l'occasion de l'importation des produits dans le pays du lieu de livraison, sont à la charge du client. Le client est tenu de vérifier, en présence du livreur, l'état de l'emballage de la marchandise à la livraison. Dans l'hypothèse où le client aurait un quelconque doute de quelque nature que ce soit sur l'état ou le contenu de son colis, il est tenu : d'appliquer la procédure de La Poste (notamment signaler les dommages dus, toutes réclamations et réserves) et de refuser la marchandise en émettant immédiatement un constat d'anomalie auprès de La Poste et de signaler ces incidents à LaRabota. PAIEMENT Les paiements réalisés en ligne par carte bancaire, sont entièrement sécurisés grâce à la plateforme Paypal. Le client n'est pas obligé d'avoir un compte Paypal pour effectuer son paiement. Si le client rencontrait le moindre problème en réalisant ses achats, il (elle) devrait envoyer un e-mail à l’adresse suivante : larobata@outlook.com Dès réception du paiement, LaRabota traitera la commande. RETOUR OU REMBOURSEMENT Le client dispose d'un délai de 7 jours ouvrables pour retourner, à ses frais et dans leurs emballages d’origine, les articles commandés. Ce délai court à compter du jour de la livraison des articles. Si ce délai expire un jour non ouvré, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le droit de rétractation du client est nul en cas de survenance de l’un des évènements suivants : article endommagé (y compris emballage), article incomplet, absence de l’emballage d’origine. Dans tous les cas, il n'est pas possible d'échanger ou de se faire rembourser des articles soldés. DEMANDE D'INFORMATIONS / SUIVI COMMANDES Contact concernant les produits : larobata@outlook.com PROPRIETE INTELLECTUELLE Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur le site sont réservés au titre du droit d'auteur. En conséquence, et conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, seule l'utilisation pour un usage privé, est tolérée. Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre de la propriété intellectuelle sauf autorisation préalable de LaRabota. Toute reproduction totale ou partielle du catalogue de LaRabota est strictement interdite. Tous droits réservés. Les produits demeurent la propriété de LaRabota jusqu'au paiement complet de la marchandise (article et frais de transport). RESPONSABILITE Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur. Les photographies et les textes reproduits, illustrant les produits présentés, ne sont pas contractuelles. En conséquence, la responsabilité de LaRabota ne saurait être engagée en cas d'erreur de photographie ou de texte. LaRabota ne saurait être tenu pour responsable de l'inexécution du contrat conclu en cas de rupture de stock, d’indisponibilité du produit, de force majeure, de perturbation, d’inondation, d’incendie ou de grève, notamment des services postaux et moyens de transport ou de communication. DROIT APPLICABLE - LITIGES Le présent contrat est souscrit en langue française et soumis à la loi française. En cas de litige à caractère légal, seuls les tribunaux Français seront compétents. Mais dans cette hypothèse, les parties s'engagent à rechercher dans un premier temps une solution amiable avant toute action judiciaire. INFORMATIONS NOMINATIVES LaRabota s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations que le client lui a communiquées. Celles-ci restent confidentielles. Elles ne seront utilisées par nos services internes que pour le traitement de la commande, renforcer et personnaliser la communication notamment par les lettres d'information de LaRabota auxquelles le client se sera abonné, le cas échéant. En conséquence, et conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, et d'opposition aux données personnelles le concernant. Pour cela, il lui suffit d’en faire la demande en ligne.

Photos non libre de droit, propriété exclusive LaRabota.