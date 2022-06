depuis 2004, ... les pieds dans l'herbe est un atelier de paysage, d'urbanisme et d'architecture, qui :

/ base sa philosophie de travail sur le projet, le plaisir de concevoir, la curiosité et l’envie de s’ouvrir sur le monde

/ a pour objectif d’apporter des réponses uniques, originales et réalistes en résonnance avec son temps et pour chaque situation / repose sur la complémentarité et la complicité de ses partenaires et clients