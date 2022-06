Coffee Meuble est une enseigne de la société Eurasie Distribution, spécialiste du mobilier et de l'équipement à destination des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie ainsi que les amateurs de design.

Nous vous proposons une large gamme de mobilier entièrement personnalisable, qui s’adapte à vos exigences, à votre budget et à toutes vos envies en matière de décoration.

Chaises, tables, tabourets de bar, banquettes... : tous nos produits sont spécialement développés pour meubler et embellir les espaces cafés, hôtels et restaurants.

Concevez un mobilier design qui vous ressemble, grâce à nos nombreuses personnalisations : choix des couleurs, des matières (similicuir, bois, tissu, velours, polypropylène,…), et des finitions sur-mesure. Entre tradition et modernité, mobilier contemporain et grands classiques, imaginez un lieu unique pour votre clientèle !

Dans le secteur du mobilier CHR sur-mesure depuis 5 ans, nous avons l'habitude de collaborer avec les professionnels. Nous mettons tout en œuvre pour vous fournir du matériel de qualité, adapté à une utilisation quotidienne. Une grande partie de notre mobilier est certifiée par l’organisme CATAS afin de vous garantir une qualité optimale.

Notre équipe de spécialistes vous guidera pas à pas pour tous types de projets : aménagement d’une salle de restaurant, rénovation d’une terrasse, renouvellement de mobilier,... Ensemble, nous étudierons la solution la plus adaptée à votre budget et aux contraintes de votre espace.

Nous vous accueillerons dans l'un de nos deux showrooms, à Oullins ou Annemasse, afin de vous présenter nos modèles et ainsi vous donner une meilleure idée du confort, du coloris, de la finition du produit qui vous intéresse.