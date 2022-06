L’Atelier du Lieu est animé par Nolwenn et Jacques Dulieu, architectes urbanistes.

Nous intervenons sur le territoire national et plus particulièrement dans le Grand Ouest.

Nos domaines de compétences touchent toutes les échelles de l’acte de construire : PLUI, étude urbaine, création d’espaces publics, architecture (équipements, logements), design et concertation.

Notre démarche contextuelle met l’accent sur les problématiques liées au développement durable, sur les processus de concertation et sur les usages :

Se soucier dès la programmation ou les premières esquisses des problématiques environnementales est essentiel pour obtenir un lieu où il fait bon passer, travailler ou vivre.

C’est également nécessaire si ce lieu doit avoir une utilisation raisonnée des ressources, une maîtrise des charges, une meilleure gestion des flux. Pour cela, il s’agit d’analyser au mieux le lieu afin de proposer les orientations pour répondre aux autres questions : les déplacements, la lumière naturelle, la ventilation suivant les vents dominants, les dispositifs architecturaux, l’énergie, l’eau...

Les thèmes de concertation et de démarche participative font partie intégrante de nos réflexions. Nous avons développé différents modes d’action, toujours adaptés au contexte : L’idée est de partager une problématique de projet, de faire évoluer les points de vue des différents acteurs, et tendre progressivement vers une appropriation commune de la démarche.

Notre engagement d’assurer à nos clients la conformité de nos prestations à leurs exigences et l’amélioration continue de notre fonctionnement a permis de nous certifié ISO 9001 : 2015 par la société AFNOR, dans le domaine de la conception et la Maîtrise d’œuvre en architecture et en urbanisme.