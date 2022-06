Passionné par les techniques de la peinture décorative depuis plus de 25 ans, je crée et réalise sur commande pour ma clientèle française et internationale des décors peints, des fresques, des peintures en trompes l'oeil, des imitations bois et marbres, des patines murales et de la dorure.

À l'intérieur, au même titre qu'à l'extérieur, j'interviens pour des créations personnalisées. De style contemporain ou classique, chaque projet est unique, il est le résultat d'une réflexion minutieuse tenant compte du lieu d'intervention et dont l'originalité correspond au caractère de mon commanditaire.

Par ailleurs, ma formation dans la restauration de peinture me permet également de travailler sur différents chantiers du patrimoine. Au fil de mon expérience, j'ai été appelé à monter des équipes de travail sur des chantiers importants afin d'en réduire les délais de réalisations.