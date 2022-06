XLGD architectures

Nous sommes une agence d’architecture franco autrichienne constituée par l’association de Xavier Lagurgue, architecte et enseignant spécialiste de l’écologie architecturale et urbaine et de Günther Domenig, ingénieur et architecte, formé à l’école autrichienne de la construction bois.

Nos projets traitent d’habitats, de programmes publics, d’aménagements intérieurs ou encore d’études urbaines. Cette diversité nous vaut aujourd’hui de participer à différents programmes de recherche scientifiques comme d’accompagner de grandes marques dans la définition conceptuelle de leur cadre de vie.

La particularité de notre travail tient souvent dans le rapport qu’entretiennent les projets avec la nature. L’écologie générale, l’inscription dans le paysage, le fonctionnement bioclimatique, le soin apporté à la prise en compte des usages concourent à l’élaboration d’architectures accueillantes et hospitalières.