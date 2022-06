Vanessa Cottin est diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage à Blois (ENSNP) depuis 2011, précédé par un Diplôme National d’Art Technique (DNAT) en design d’espace, à l’École Supérieure d'Art Toulon Provence Méditerranée (ESADTPM) après des stages professionnels en France et à l'étranger, Vanessa Cottin s'installe en tant qu'indépendante début 2012.

Son métier de paysagiste est de concevoir des aménagements paysagers de petites ou grandes tailles (parc, jardin, terrasse, balcon….) en milieu rural et urbain dans le domaine public et privé. Et de conseiller et de projeter les envies du client tout en tenant compte des caractéristiques du lieu.