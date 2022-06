Il y a au départ une affinité réelle avec le bois… puis c’est un défi, celui de se spécialiser dans la conception et la réalisation de terrasses et de balcons en bois à Paris.

Il faut savoir qu’en Europe du Nord et en Amérique, les terrasses en bois font depuis longtemps partie du paysage. En France ce marché n’est apparu que depuis les années 90. Face au traditionnel dallage, il connaît depuis un essor exponentiel pour atteindre rapidement plus de 6 millions de m² de terrasse vendu par an. Cet engouement s’explique, en ce qui concerne l’habitat, car nous transformons un espace urbain peu exploité (Balcons et Terrasses) en nouvelle pièce à vivre. Il y a également le bien être que nous procure la matière bois, sa chaleur, ce parfum de vrai, cette authenticité tellement recherchée dans nos sociétés. C’est ainsi qu’en quelques années, nous avons fait des terrasses en bois, des balcons et plages de piscine, la spécialité de notre petite entreprise. Installé aujourd’hui dans le cœur de la capitale et à Boulogne, nous dirigeons la seule entreprise du genre, avec plusieurs centaines de réalisations à notre actif nous rayonnons sur toute l’Ile de France. Un projet de terrasse en bois ?