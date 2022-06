L'entreprise Probatrénov propose l' aménagement de combles, de caves, les travaux d'isolation, de couverture et de maçonnerie, la vente et l'installation de cuisines, la rénovation intérieure ou extérieure ainsi que la peinture et les revêtements de sol d'habitats ou de locaux.

L'entreprise Probatrénov propose également la réalisation intégrale de cuisines ( carrelage, crédences, placards, peinture, plomberie, électricité et pose d'électroménager).